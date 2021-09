Lazio, Zaccagni punta la Roma: “È il derby più importante d’Italia, sono carico”

Il nuovo acquisto biancoceleste ha parlato della stracittadina in programma il 26 settembre

Mancano ancora quindici gorni al derby della capitale, attesissimo, tra Roma e Lazio. Oggi si è presentato Mattia Zaccagni, neoacquisto biancoceleste, che già sta respirando l'aria di stracittadina. Interrogato sul big match contro la squadra di Mourinho, l'ex Verona ha risposto: "Il derby penso sia il più importante d'Italia. Anche dalla tv si percepisce il calore della città per questa partita, sono molto carico",ha detto in conferenza stampa. L'appuntamento è fissato per domenica 26 settembre alle ore 18.