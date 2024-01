Lazio, Zaccagni: “Non pensavo neanche di giocare. Poi ho fatto gol e abbiamo vinto”

L'esterno biacoceleste sul derby: "Fino ad un'ora prima della partita non sapevo se ce l'avessi fatta. È andata magicamente"

Hai rischiato di non giocare questo derby. "Tanto, fino ad un’ora dalla partita non sapevo se ce l’avessi fatta. Poi ho fatto gol e abbiamo vinto, è andata magicamente".

Cosa è cambiato rispetto a qualche settimana fa? "Abbiamo perso entusiasmo come collettivo, ma nell’ultimo mese ci siamo ricompattati e nelle ultime partite si è visto".

Che segnale è vincere anche senza Immobile e Luis Alberto? "Segnale importante, sono due giocatori fondamentali per noi ma questo ti fa capire che abbiamo un organico importante. Chiunque giochi può dare il suo contributo".

