Lazio, Zaccagni ammonito contro il Venezia: era diffidato e salterà il derby

Anche Luiz Felipe e Felipe Anderson sono a rischio squalifica

Se la Roma può sorridere per il fatto di avere a disposizione in vista di domenica sia Pellegrini che Zaniolo, in campo entrambi contro l'Udinese da diffidati, lo stesso non può fare la Lazio. Al 42' della partita contro il Venezia, infatti, Zaccagni è stato ammonito per simulazione dopo un contatto con Caldara nell'area di rigore. L'arbitro aveva chiuso un occhio poco prima su una situazione pressoché identica. L'ex Verona era diffidato e salterà quindi il derby. Insieme a lui, a rischiare la squalifica sono Luiz Felipe e Felipe Anderson, in campo anche loro.