Lazio, Vecino: “Ce la giochiamo con tutti. Chi sbaglierà meno andrà in Champions”

Porta la firma di Matias Vecino la vittoria della Lazio sul campo del Napoli. L'uruguaiano porta la squadra di Sarri provvisoriamente al secondo posto, ancora in piena lotta Champions:"Ci voleva una prestazione del genere, di attenzione difensiva. In alcuni momenti abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e alla prima occasione l’abbiamo buttata dentro - ha detto a 'Dazn' -. Per noi ogni punto è la vita, vincere qui ci deve dare consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti.Chi sbaglierà meno andrà in Champions". La Roma è in questo momento a 4 punti di distanza, ovviamente con una partita in meno da giocare domenica con la Juve.