Lazio, Vavro: “L’offerta della Roma? I biancocelesti sono un grande club, non ho esitato ad accettare”

Mancano poco più di 10 giorni al derby capitolino tra Lazio e Roma, in programma il primo settembre alle 18. Un match già molto atteso, che può segnare una sfida particolare per Denis Vavro. Il difensore slovacco era stato accostato anche ai giallorossi prima del suo trasferimento in biancoceleste. Il centrale classe ’96 oggi si è presentato in conferenza stampa e tra le domande c’è stata anche quella sulla possibilità legata alla Roma. L’ex Copenaghen ha preferito glissare: “Ho scelto la Lazio perché è un grande club, ho saputo dell’offerta dei biancocelesti e non ho esitato ad accettare. Prima della Roma c’è la Samp, pensiamo solo alla prima di campionato. Poi ci concentreremo sul derby”.