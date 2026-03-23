Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Lazio, Taylor: “L’odio tra Roma e Lazio è profondo. Aspetto con ansia il derby”

news as roma

Lazio, Taylor: “L’odio tra Roma e Lazio è profondo. Aspetto con ansia il derby”

Lazio, Taylor: “L’odio tra Roma e Lazio è profondo. Aspetto con ansia il derby” - immagine 1
Le sue parole: "Non vedo l'ora di giocare la partita. Rensch mi ha detto che non possiamo girare insieme per la città"
Redazione

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio arrivato nel mercato di gennaio, ha rilasciato un'intervista al portale olandese Voetbal International nella quale si è soffermato su diversi temi. Dal suo ambientamento in biancoceleste fino al derby contro la Roma, passando anche per l'amicizia con Rensch: "Qui a Roma c'è questa cosa del derby che è incredibile. Con il mio amico Rensch ci sentiamo spesso, il che è bello. Ma la prima cosa che mi ha detto è stata letteralmente: 'Qui non possiamo assolutamente girare per la città insieme'". Queste le prime parole di Taylor che poi conclude sul derby: "L'odio sportivo tra Lazio e Roma è incredibilmente profondo. Il 17 maggio ci sarà la partita, ed è una partita che entrambi aspettiamo con ansia".

Leggi anche
Mancini, il gesto d’oro per il piccolo Emanuele: “Ti voglio un mondo di bene”...
Gattuso conferma: “Per Mancini nessun problema, solo un affaticamento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA