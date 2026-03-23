Lazio, Taylor: “L’odio tra Roma e Lazio è profondo. Aspetto con ansia il derby”

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio arrivato nel mercato di gennaio, ha rilasciato un'intervista al portale olandese Voetbal International nella quale si è soffermato su diversi temi. Dal suo ambientamento in biancoceleste fino al derby contro la Roma, passando anche per l'amicizia con Rensch: "Qui a Roma c'è questa cosa del derby che è incredibile. Con il mio amico Rensch ci sentiamo spesso, il che è bello. Ma la prima cosa che mi ha detto è stata letteralmente: 'Qui non possiamo assolutamente girare per la città insieme'". Queste le prime parole di Taylor che poi conclude sul derby: "L'odio sportivo tra Lazio e Roma è incredibilmente profondo. Il 17 maggio ci sarà la partita, ed è una partita che entrambi aspettiamo con ansia".