Lazio, Tare: “Milinkovic non meritava il giallo, siamo molto arrabbiati”

Le sue parole: "Come ha detto Sarri è la prima volta che vedo un giocatore che viene ammonito in possesso del pallone"

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida col Feyenoord. Queste le parole sul giallo a Milinkovic Savic: “Mi ha fatto arrabbiare tantissimo, ne abbiamo parlato prima della partita. Abbiamo cercato di gestirla nel migliore dei modi, ma come ha detto Sarri è la prima volta che vedo un giocatore che viene ammonito in possesso del pallone. L’arbitro dopo la partita parlava anche di un cartellino rosso. Sarebbe stato giusto avere Sergej nel derby, non meritava quel cartellino”.