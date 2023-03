Lazio, Tare: “La Conference chiede tante energie. Eliminati ingiustamente”

Le sue parole: "Ci siamo vedendo anche i risultati di ieri sera. Se centriamo il quarto posto sarà una grande stagione"

Redazione

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio della sfida con la Roma. Queste le sue parole:

TARE A DAZN

Dopo le tante voci di questi giorni, il segnale è stato di unione. Vi siete compattati? “La cosa grave è questa. Sono state dette cose non vere e ingiuste. I ruoli in una società devono essere chiari e tutti dobbiamo lavorare per lo stesso progetto è così è stato. Non c’è stato nessun problema nel post AZ Alkmaar e questo fa male. Vivere una partita così, prepararla in questo modo non va bene. Volevo sottolineare che tutti dobbiamo lavorare sulla stessa squadra".

Su Eriksson. “E un bel pezzo di storia del club. Vederlo passeggiare davanti la sua curva è un'emozione, soprattutto per chi ama questa società.

Da qua alla fine, che Lazio vuoi vedere? Sei soddisfatto? “Mi reputo soddisfatto se andiamo in Champions. Siamo usciti da 3 competizioni in maniera ingiusta e ora il nostro obiettivo è lottare per la Champions. Ci siamo vedendo anche i risultati di ieri sera. Se centriamo il quarto posto sarà una grande stagione".

Hai paura della Juve? "La considero come la seconda in classifica. Dovremmo vedere poi da qui alla fine ma per punti è seconda in classifica. Dobbiamo fare il nostro percorso. Ofggi c'è una partita da vincere, non da giocare e sarà fondamentale anche per gli scontri diretti.

La Lazio è assemblata per una sola competizione? “Secondo me no però ci sono tante situazioni che possono essere interpretate male. Vedendo come siamo usciti dall’Europa League, eravamo a pari punti, poi con una sconfitta ingiusta siamo usciti. La Conference ti chiede tanta energia e tante situazioni che vanno gestite. Adesso siamo fuori da entrambe e rimane il nostro obiettivo principale e dobbiamo tutti quanti remare dalla stessa parte per raggiungerlo. E’ fondamentale per la società".