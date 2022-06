Lazio, suor Paola: “Che esagerazione la festa della Roma, non è abituata a vincere”

La storica tifosa biancoceleste punge la Roma: "La Conference coppa di basso rilievo, ho visto un'esagerazione assoluta"

A una settimana di distanza le immagini dei festeggiamenti della Roma per la vittoria della Conference League sono ancora vive. Le celebrazioni giallorosse con i tifosi hanno anche portato qualche strascico a giocatori come Zaniolo. Anche suor Paola, storica tifosa della Lazio e molto amica del presidente Lotito, ha commentato proprio la festa della squadra di Mourinho:“Da tifosa vera ero contenta che si accontentassero di vincere così poco. Quella, diciamolo, è una coppa particolare che hanno fatto per squadre così, di un certo livello. Non è che sia una coppa di grande rilievo - le parole riportate da 'Sportface' -. Ho visto un’esagerazione assoluta e ho pensato: chissà se i laziali avessero vinto una cosa del genere se si sarebbero comportati allo stesso modo? Nel caso mi ci sarei messa io in mezzo, ma non li avrei fatti reagire così. Perché la reazione che c’è stata sia da parte dei giocatori sia dei tifosi della Roma, davvero è stata esagerata. Poi, per carità, ognuno se è abituato a non vincere niente e poi vince qualcosina…"