Lazio, spunta uno sponsor saudita all’Olimpico: è un delivery di Riyad

"Non lo avrei fatto, assolutamente no. Un conto è un sponsor privato saudita, per carità noi non stiamo qui a fare i moralisti, però è evidente che questa sponsorizzazione ha uno scopo preciso". Con queste parole Claudio Lotito aveva attaccato in settimana la Roma per la partenership con Riyadh Season. Dichiarazioni dure nei confronti del club giallorosso, ma oggi durante Lazio-Atalanta è apparso sui led luminosi dell'Olimpico uno sponsor arabo. Si tratta di Hunger Station, una società di delivery saudita che ha sede in molte città tra cui anche Riad. Inoltre, nemmeno un mese fa, la società biancoceleste ha annunciato di essere diventata ufficialmente partner di Vision 2030, il programma governativo saudita nato per accompagnare l'Expo del 2030. È passata quasi una settimana dall'ufficialità del nuovo main sponsor. Il club giallorosso incasserà 25 milioni di euro in due anni, ma la scelta della partnership è stata criticata dal mondo politico e non solo. Il motivo è ormai noto: Riad e la Capitale sono in lotta per aggiudicarsi Expo2030. La votazione ci sarà a fine novembre e la scelta dei Friedkin ha creato discussioni. Le foto di oggi dall'Olimpico hanno fatto il giro del web e in molti sono rimasti stupiti dopo il tanto caos creato intorno alla società giallorossa.