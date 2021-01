Lazio, seduta video e prove tattiche nella rifinitura. In gruppo Correa, out Strakosha

Ultimi preparativi per la Lazio in vista del derby di domani contro la Roma. Nel pomeriggio la squadra – riporta tuttomercatoweb.com – si è radunata agli ordini di Simone Inzaghi per la rifinitura, iniziata con una lunga analisi in sala video per poi proseguire sul campo con delle prove tattiche. Si è rivisto in gruppo Correa: l’argentino corre così verso il derby, con le convocazioni di domani che scioglieranno definitivamente tutti quanti i dubbi sul suo impiego. Eventualmente il suo apporto arriverà dalla panchina, con Immobile e Caicedo a guidare l’attacco biancoceleste dal primo minuto. Poche perplessità sull’undici di Inzaghi, che non vedrà in porta Strakosha ancora out per problemi muscolari.