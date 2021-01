Lazio, scarico post Parma. Ancora differenziato per Correa, out Fares

Inizia la settimana di preparazione del derby per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, dopo la vittoria 2 a 0 contro il Parma di D’Aversa, sono tornati a lavorare a Formello con la classica seduta di scarico post gara. Da registrare le condizioni di Correa, fermo dalla gara con il Milan per una elongazione al soleo del polpaccio. L’argentino si è riscaldato con la squadra, poi però ha svolto lavoro differenziato con il pallone. Il suo eventuale recupero verrà valutato nei prossimi giorni, mentre quasi sicura l’indisponibilità di Fares, che soffre ancora per uno stiramento al polpaccio. Tra i lungodegenti Senad Lulic potrebbe ritrovare una convocazione simbolica in vista della stracittadina, da valutare invece le condizioni di Strakosha dopo il trauma distrattivo alla coscia destra accusato dopo la gara con la Fiorentina. In forte dubbio la sua presenza venerdì contro la Roma.