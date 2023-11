Lazio, Sarri: “Preoccupato per il derby, abbiamo diversi acciaccati”

Il mister della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato al termine del match vinto per 1-0 contro il Feyenoord dicendosi preoccupato in vista del derby di domenica contro la Roma: "Abbiamo fatto una grande partita, ma speriamo che non la pagheremo troppo. Ci sono un po'' di preoccupazione per il derby, abbiamo diversi acciaccati. Zaccagni e Luis Alberto non so cosa abbiamo ancora, nei prossimi giorni avremo più informazioni". Già un occhio allattassimo derby contro i giallorossi di Mourinho in programma domenica alle 18:00.