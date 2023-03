Lazio, Sarri: “Per i nostri tifosi più gratificante il derby della coppa”

Le parole dell'allenatore biancoceleste: "Mourinho è un animale da spettacolo"

Ieri il derby della capitale è finito con la vittoria per 1-0 della Lazio. Ma le polemiche relative alla partita vanno avanti ancora oggi e in merito ad esse è intervenuto Sarri, ai margini del Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino. Queste le parole dell'allenatore biancoceleste: "Ci dispiace essere fuori dall’Europa ovviamente ma credo che per il nostro popolo sia più gratificante vincere un derby. Per l’allenatore significa tre punti, non di più. Siamo contenti di aver reso felice la nostra gente, spero che questa vittoria ci dia benzina".

Cosa pensa delle polemiche nel post gara di ieri? "Mi estraneo molto da queste storie. Non mi interessa quello che dicono gli avversari all'esterno, le motivazioni vanno trovate all'interno. La nostra squadra ieri era più focalizzata sull'obiettivo, questa era la sensazione. Abbiamo preso in mano la gara e giocare in superiorità numerica è stato un vantaggio".

Adesso siete in vantaggio per la corsa Champions? "Il secondo posto lascia il tempo che trova. Nelle ultime cinque abbiamo recuperato 6/7 punti sulle squadre che avevamo davanti. Ne mancano tante alla fine e può succedere di tutto".

E Mourinho? "Mourinho è un animale da spettacolo. Una persona di una simpatia straordinaria, lui sa fare bene il suo lavoro e sa coinvolgerti in certe storie in cui non voglio entrare".