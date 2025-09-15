Lazio, Sarri: “Il derby è massacrante”. Poi fa il punto sull’infermeria

E' ufficialmente iniziata la settimana che porta al derby, la gara emotivamente più sentita per i tifosi di Roma e Lazio e non solo. Domenica 21 settembre alle 12:30, infatti, all'Olimpico andrà in scena la stracittadina tra giallorossi e biancocelesti, entrambi reduci dalle sconfitte di misura rispettivamente contro Torino e Sassuolo. A parlare dell'incontro è stato anche Maurizio Sarri, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancoceleste: "È la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto nella mia carriera, vorrei pensarci tra qualche giorno perché emotivamente è massacrante, se si inizia lunedì è difficile arrivare a domenica. Il derby è un qualcosa a parte, non c'entrano punti e classifica, è un qualcosa di molto particolare e spero che i miei giocatori abbiano bene in testa cosa significa giocare un derby. Facciamo passare qualche giorno che è meglio". Il tecnico biancoceleste ha anche parlato della situazione legata all'infermeria, visto che contro il Sassuolo sono usciti per infortunio Rovella e Castellanos: "Vengo da una riunione col dottore pochi minuti fa, stamattina c'erano esami strumentali per Lazzari e sembra ci sia una piccola lesione al soleo, sarà fuori per un po'. Vecino l'esame è negativo, anche se le sue sensazioni non sono positive. Faremo di tutto per recuperare Rovella e Castellanos, non sono gravi i loro infortuni ma non abbiamo la certezza di averli. Patric è agli ultimi giorni di lavoro individuale e speriamo di poterlo recuperare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima".