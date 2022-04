Lazio, Sarri: “Contro la Roma abbiamo fatto una partita inspiegabile”

L'allenatore biancoceleste è tornato a parlare della sconfitta nel derby

Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. L'allenatore biancoceleste è tornato a parlare della sconfitta contro la Roma di due settimane fa: "Abbiamo fatto una partita inspiegabile contro la Roma, non tanto nel risultato ma per l’atteggiamento. Si può perdere ma con un altro tipo di reazione. Sono incazzatissimo con i giocatori e anche con me stesso. Avevo avuto la sensazione che la carica emotiva non era quella giusta, ho cercato di intervenire ma probabilmente non l’ho fatto in maniera giusta. Ora orgoglio e reazione, senza pensare ad altre storie”.