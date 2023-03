Lazio, Sarri: “Conference? Scelgo il derby. Mi dispiace non incontrare Mourinho”

La Lazio pareggia 0-0 a Bologna, mancando il sorpasso all'Inter e mostrando il fianco alle inseguitrici. Come la Roma, che stasera col Sassuolo può scavalcarla a raggiungere a sua volta i nerazzurri a quota 50. Tutto questo nella settimana del derby di domenica prossima alle 18. Dove non ci sarà Vecino per squalifica dopo l'ammonizione di ieri: "Sono rimasto sorpreso dal numero di ammonizioni in una delle gare più corrette che ho visto in stagione", ha detto Sarri in conferenza stampa. E anche durante il match i biancocelesti hanno avuto più di qualche problema:"In panchina c'era una situazione non semplice, Cataldi non stava bene, aveva male al ginocchio dopo la gara di martedì, l'abbiamo portato ma non stava bene e non volevo rischiare visto che era diffidato. Patric si è bloccato con la schiena nel riscadalmento. Luis Alberto ha iniziato a vomitare nel primo tempo".