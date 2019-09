Primo problema per Fonseca nel derby. Zappacosta si è fermato nel riscaldamento: a pochi minuti dal fischio d’inizio il terzino ha dovuto fermarsi per un problema al polpaccio sinistro. Dopo un lungo colloquio prima con lo staff medico, poi con Dzeko e Florenzi e infine con Fonseca, si è deciso di cambiare. Al suo posto ha iniziato subito a riscaldarsi Justin Kluivert, che giocherà a sinistra in attacco. Florenzi torna quindi a destra in difesa.