Lazio-Roma, Smalling tiene in ansia Fonseca: stamattina il provino per sapere se giocherà

La Roma si avvicina al derby con un problema dell’ultima ora. Come appreso da Forzaroma.info, Chris Smalling non è al meglio per un problema alla caviglia e rischierebbe di restare fuori nel big match con la Lazio. Questa mattina a Trigoria gli uomini di Fonseca sono scesi in campo per la sgambata pre-partita e il tecnico insieme allo staff medico sta valutando le condizioni del centrale inglese. Se non dovesse farcela, Cristante potrebbe giocare al centro della difesa oppure ci sarebbe una chance per Kumbulla.

Già nei giorni scorsi Smalling ha avvertito alcuni problemi alla gamba che non gli hanno permesso di allenarsi al meglio. Ieri ha effettuato tutta la seduta d’allenamento con il gruppo e poi, in tarda serata, si è sottoposto ad alcuni controlli a Trigoria per verificare le sue condizioni. Oggi spera di avere il via libera per essere regolarmente al suo posto in campo, al centro della difesa con Ibanez e Mancini.