Lazio-Roma, sfottò sugli spalti: “Rui Patricio, Reina plebeo”

L'atmosfera all'Olimpico è rovente e non mancano le prese in giro degli avversari

Il momento è arrivato. Il derby è cominciato da pochi secondi, ma i tifosi sono caldissimi. Oltre alla bellissima coreografia organizzata dalla Curva Sud non possono mancare gli sfottò agli avversari. Uno di questi ha come oggetto i portieri delle due squadre, i tifosi giallorossi esaltano il proprio numero 1, decisivo più volte in questo inizio stagione, colpendo l'estremo difensore biancoceleste con un riferimento alle classi sociali esistenti nell'antica Roma. "Rui Patricio, Reina plebeo" recita lo striscione apparso a inizio partita sugli spalti. Un altro striscione è basato sulla territorialità "Roma non ti appartiene, tu ospite senza tradizione".