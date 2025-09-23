Lazio-Roma, Pellegrini in lacrime dopo il gol: si commuove anche Ranieri – VIDEO

Il derby tra Lazio e Roma di domenica scorsa è stato, come spesso accade, un incontro emotivamente coinvolgente e dal fascino sempre spettacolare, al di là del risultato. I giallorossi hanno vinto 1-0 con gol di Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa dal 1' da Gian Piero Gasperini. Il numero 7, dopo la rete, ha esultando allargando le braccia al cielo e si è commosso. A consolarlo è stato subito Gianluca Mancini, che gli ha come asciugato le lacrime sul volto. BordoCam, la rubrica di DAZN che svela gli episodi più emozionanti e importanti dei big-match, ha però colto anche un Claudio Ranieri commosso in tribuna dopo la marcatura dell'ex capitano. L'attuale Senior Advisor della Roma l'anno scorso era stato in grado di far risorgere una squadra a pezzi con un 2025 da scudetto, senza però riuscire a recuperare pienamente Pellegrini che comunque aveva deciso il derby di gennaio. Nella conferenza pre-gara, allora, Ranieri disse "Recuperare Pellegrini è una missione" salvo ammettere, a maggio, che fosse stata una "sconfitta personale". Ma domenica, di nuovo nella stracittadina, entrambi si sono emozionati.