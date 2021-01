Lazio-Roma, Orsato contro Inzaghi: il problema è in panchina, ecco cosa è successo

Poco prima del 30′ di Lazio-Roma, Orsato si è diretto verso la panchina biancoceleste e ha avuto un acceso dialogo con Simone Inzaghi. Il motivo? La panchina troppo “movimentata”. L’arbitro infatti ha detto a Inzaghi: “Il prossimo che si alza da questa panchina lo butto fuori”. I giocatori che non sono tra i titolari si sono infatti riversati in campo prima per i due gol di Immobile e Luis Alberto, poi per contestare un paio di fischi dello stesso Orsato su cui non erano d’accordo. Decisamente troppo per il direttore di gara, che ha voluto subito mettere le cose in chiaro con Inzaghi.