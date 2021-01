Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Non sarà il solito derby, ma in campo la posta in palio sarà altissima. Lazio e Roma si sfideranno alle 20.45 in un Olimpico deserto, con il solo obiettivo dei tre punti. Un pareggio non farebbe contento nessuno, la sconfitta sarebbe un danno troppo grande. Paulo Fonseca cerca il primo successo dopo i due pareggi della scorsa stagione. Simone Inzaghi ha bisogno dei tre punti per tenersi stretta la Lazio e avvicinarsi al rinnovo.

Lazio-Roma: le probabili formazioni

Nessun dubbio per Fonseca, che schiera per la prima la stessa formazione del match precedente. Gonzalo Villar vince il ballottaggio a centrocampo con Cristante. Inzaghi sceglie il 3-5-2 e schiera Caicedo al fianco di Immobile.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

Lazio-Roma: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Lazio-Roma sarà trasmessa dalle 20.45 di venerdì 15 gennaio in diretta su Sky Sport, sui canali 202 e 249 del satellite (473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport canale 251 del satellite. Il derby sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.