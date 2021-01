Lazio-Roma, Mayoral è già carico: “Pronti per domani” – FOTO

Primo derby della capitale per Borja Mayoral, arrivato alla Roma a ottobre e dunque mai avversario della Lazio con la maglia giallorossa. L’attaccante spagnolo però sembra già carico e su Instagram ha pubblicato questo messaggio: “Pronti per domani, tutti insieme! Forza Roma!“. L’immagine scelta è quella dell’esultanza successiva a una delle sue due reti contro il Crotone. Con ogni probabilità Mayoral partirà dalla panchina, ma l’ex Real Madrid pare concentrato per la sfida di domani.