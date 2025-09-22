Lazio-Roma, l’ironia sulla coreografia della Nord: “È Tintin a Corso Francia”

Gli sfottò del derby non si fermano alle questioni legate al campo. I tifosi giallorossi hanno ironizzato sulla coreografia della Curva Nord: "Qualcuno può spiegarmi che cosa doveva rappresentare?". Il tifo organizzato biancoceleste ha fatto scendere un telone con il disegno di un bambino biondo che a molti ha ricordato il famoso personaggio dei fumetti Tintin: "È lui che attraversa Corso Francia", scrive un altro sui social. Nel mirino anche il presunto lupo dietro: "Era un gatto?". Le prese in giro non si fermano ed è anche questo il fascino della stracittadina.