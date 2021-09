Lazio-Roma, le formazioni ufficiali di Sarri e Mourinho

Mkhitaryan sulla trequarti sostituisce lo squalificato Pellegrini, torna Vina titolare

Alle 18:00 andrà in scena all'Olimpico il derby tra Lazio e Roma. E' la 177^ stracittadina della storia di Roma, la numero 155 in Serie A. Mourinho, orfano di Pellegrini per via del doppio giallo rimediato contro l'Udinese, schiera sulla trequarti Mkhitaryan, con El Shaarawy e Zaniolo sugli esterni a sostegno di Abraham. In porta non si tocca Rui Patricio, torna Vina a sinistra con Karsdorp, Ibanez e Mancini a completare la linea della difesa. A centrocampo il solito duo Cristante-Veretout.