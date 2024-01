Lazio-Roma, le formazioni ufficiali di Sarri e Mourinho

Continua l'emergenza per Mourinho. In panchina sia Llorente che Spinazzola che non sono al meglio. Prima da titolare per Huijsen. Kristensen arretrato in difesa, Karsdorp sulla fascia. Avanti la coppia Dybala-Lukaku

La Roma si appresta a scendere in campo per l'attesissimo derby contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono tante le emergenze che continuano ad affliggere Mourinho dal punto di vista della formazione. In porta c'è Rui Patricio. Viste le condizioni non ottimali di Llorente, Huijsen è pronto alla sua prima da titolare in maglia giallorossa. Insieme a lui anche Mancini e Kristensen, arretrato nella difesa a 3. A centrocampo Pellegrini siede in panchina dopo qualche acciacco alla schiena, con Paredes in cabina di regia e Bove e Cristante ai suoi lati. Sulle corsie esterne tocca a Karsdorp e Zalewski. In avanti confermatissima la coppia Dybala-Lukaku.