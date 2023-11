Lazio-Roma, le formazioni ufficiali di Sarri e Mourinho

Lo Special One si affida ai gol di Lukaku in coppia con Dybala. Sull'esterno spazio a Spinazzola e Karsdorp

Per il derby Mourinho si affida al solito 3-5-2 con Mancini, Llorente e Ndicka a difendere la porta di Rui Patricio. Sciolto invece il dubbio a centrocampo. A prendersi la maglia da titolare insieme a Cristante e Paredes, sarà Bove . Sulle corsie esterne Spinazzola preferito a Zalewski, e Karsdorp che ha vinto il ballottaggio con Celik e Kristensen. Davanti spazio alla coppia Dybala-Lukaku .

