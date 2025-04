Lazio-Roma, la Sud ricorda il derby d’andata: lo sfottò a tema 883

Il settore caldo del tifo giallorosso ha ripreso la copertina dell'album della celebre band riadattandola per ricordare la vittoria dello scorso 5 gennaio

Il derby tra Roma e Lazio si accende anche sugli spalti. In Curva Sud infatti, è apparso uno stendardo che riprende la celebre copertina dell'album degli 883"La donna, il sogno e il grande incubo" utilizzata però come sfottò verso i tifosi biancocelesti. La frase è stata infatti riadattata per evocare il derby d'andata perso 2-0 dalla Lazio. "La sconfitta, il falconiere e il grande incubo", questo quanto scritto dalla Sud nello stendardo che ritraeva, tra le altre cose, anche Pellegrini e Saelemaekers (autori dei gol vittoria lo scorso 5 gennaio).