Un derby da pareggio, anche nelle scelte arbitrali. Simone Sozza, è stato giudicato positivamente dai quotidiani e ha strappato una sufficienza (media voto 6): corretta la gestione degli episodi principali nonostante l'ammonizione risparmiata a Marusic e Saelemaekers. Rischiano il rosso Paredes e Rovella, ma l'arbitro decide di estrarre soltanto il cartellino giallo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Partita complicata, come prevedibile, ma gestita abbastanza bene da Sozza che cerca sempre di spegnere il dialogo con i giocatori che di certo non lo aiutano. Ma lui è bravo a non cadere nelle trappole. Ok gli episodi principali dove a volte fa correre

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6.5

Partita pessima da arbitrare, proteste continue (alcune ingiustificate): Sozza non è stato preciso, qualcosa ha lasciato in campo, ma ha tenuto una gara sporchissima, a volte quasi impossibile da portare avanti. Ci ha messo molto buon senso nel gestire le mass, ha usato le parole (anche urlate) in questo è stato bravo. Rischia il rosso Paredes: non c'è violenza (e questo deve aver convinto l'arbitro ad estrarre solo il giallo), ma la manata a pallone lontano ai danni di Zaccagni (che ci mette del suo per far notare la caduta) non rientra certo negli scontri di gioco. A terra Dovbyk in area della Lazio, ma il tira e molla con Castellanos viene giustificato come trattenute reciproche da Sozza, corretto far proseguire. Manca un cartellino chiaro per Angelino (su Isaksen) e Rovella (su Pellegrini).

IL TEMPO - VOTO 6

Viste le premesse, il direttore di gara sceglie da subito di adottare una soglia tecnica e disciplinare molto bassa rispetto alle sue abitudini: fischia infatti anche dei contatti al confine della regolarità. Fa bene a sanzionare subito Paredes che dopo soli due minuti si rende protagonista di una condotta antisportiva quando prende per l'orecchio Zaccagni. Giusti anche i provvedimenti per Zaccagni - vero che prende il pallone ma prima col piede a martello entra sulla caviglia di Celik - e infine anche per Isaksen. Nella ripresa, nonostante il tono agonistico salga, Sozza sceglie di lasciar correre un po' di più.