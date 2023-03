Lazio-Roma, la moviola: il primo giallo è per Ibanez

La Roma torna in campo dopo il pareggio con la Real Sociedad. Mourinho lascia in panchina Abraham per il derby e schiera dal 1' Belotti. A centrocampo non c'è Matic. L'arbitro della gara sarà Massa: il bilancio con i giallorossi è positivo: 10 vittorie , 10 pareggi e 5 sconfitte.