Lazio-Roma, la moviola: Huijsen causa il calcio di rigore su Castellanos

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico diretta da Orsato

Redazione

Roma in campo per il derby con la Lazio valido per il quarto di finale di Coppa Italia, in palio la semifinale con la vincente di Juventus-Frosinone. Il direttore di gara del match è Daniele Orsato. Gli assistenti sono Imperiale e Rossi, Manganiello il IV Uomo. Al Var c'è Irrati, AVar Abbatista.

Lazio-Roma, la moviola: — 66' - Un giallo per parte: ammonizione per Mancini dopo un fallo in ripartenza su Castellanos, sanzione anche per Guendouzi che battibecca con il centrale della Roma.

60' - Giallo per Castellanos: spallata in uno stacco aereo dello spagnolo su Paredes che vale l'ammonizione

49' - Calcio di rigore per la Lazio: contatto in area di rigore giallorossa tra Huijsen e Castellanos, dopo un check al Var a bordo campo Orsato indica il dischetto.

8' - Check del Var per un contatto in area di rigore tra Mancini e Castellanos che si conclude con la ripresa del gioco.

