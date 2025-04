Lazio-Roma, la moviola: ammoniti Paredes, Mancini, Zaccagni e Isaksen

News as roma: tutte le notizie

Episodi dubbi, cartellini e casi VAR del derby dell'Olimpico

Redazione 13 aprile 2025 (modifica il 13 aprile 2025 | 22:06)

La Roma torna all'Olimpico per il derby contro la Lazio, in cerca di punti fondamentali per la corsa Champions. Ad arbitrare la sfida più tesa della 32esima giornata di Serie A sarà Simone Sozza, classe '87 della sezione di Milano. Sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi, dal IV Uomo Doveri, dal VAR Meraviglia e l'AVAR Di Paolo.

Lazio-Roma, la moviola: — 63' - Giallo per Pellegrini che ferma Soulé in modo irregolare

56' - Fallo di Rovella che abbraccia e poi cade addosso a Pellegrini, con il capitano che rimane a terra tenendosi la spalla. Per Sozza non c'è nulla.

55' - Ammonito Mancini per un'entrata su Castellanos

50' - Colpo di Saelemaekers su Gigot, furioso per il contatto di prima. Luca Marelli: "Il contatto non è granché ma qui Saelemaekers ha rischiato".

49' - Tacchettata di Marusic su Saelemaekers, il belga si tiene la pancia ma per Sozza non c'è nulla. Il parere di Luca Marelli "C'è stato un contatto ma è con la punta e non è volontario. Nell'elevazione ha leggermente allargato il piede destro, non c'è giallo".

45+1' - Ammonito Isaksen per una brutta entrata su Koné

42' - Proteste giallorosse per un fallo di Rovella che colpisce Koné col gomito e gli cade addosso, non per Sozza che lascia proseguire

30' - Giallo per Zaccagni che entra duro su Celik. Questo il parere di Luca Marelli: "Corretto, è vero che tocca il pallone ma prende un po' tutto. Corretta l'ammonizione in questo caso"

4' - Ammonito Paredes per un colpo a palla lontana su Zaccagni, Sozza non ha dubbi. Il parere dell'esperto Luca Marelli su DAZN: "Comportamento antisportivo di Paredes che sembra aver preso per l'orecchio Zaccagni. Giallo corretto".