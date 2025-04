Lazio-Roma, la coreografia della Sud è da brividi: omaggio a Di Bartolomei

Il derby tra Roma e Lazio, si sa, travalica i confini del rettangolo verde e arriva anche sugli spalti, coinvolgendo i migliaia di tifosi accorsi all'Olimpico. E la Curva Sud, come sempre, non ha deluso, svelando una coreografia da brividi per dare la miglior carica possibile alla squadra di Ranieri, con il tecnico giallorosso alla sua ultima stracittadina da allenatore. Come annunciato in giornata, infatti, le indicazioni erano di non accendere torce e fumogeni e di non sventolare sciarpe o bandiere, ma semplicemente di tenere aperto il cartoncino lasciato sui seggiolini. Così è stato e l'effetto si è rivelato affascinante: migliaia di cartoncini gialli e rossi e in mezzo un telone che raffigura Agostino Di Bartolomei con intorno le divise storiche del club: "Una città, una maglia". Sotto anche quelle di Alba, Fortitudo e Roman: le tre squadre fondatrici. Prima della partita uno striscione che in 'stile' 883. Raffigurati Pellegrini e Saelemaekers (i due marcatori all'andata) con una scritta 'La sconfitta, il falconiere e il grande incubo'. Il riferimento è al disco dello storico duo musicale 'La donna, il sogno e il grande incubo".