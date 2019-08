Lazio-Roma, la carica di Pau Lopez: “Pronto per il derby” – FOTO

Domani sera la Roma vivrà già il suo primo big match stagionale. E non una sfida qualunque, visto che all’Olimpico ci sarà il derby della capitale. Un’emozione che molti giallorossi proveranno per la prima volta, a partire da Paulo Fonseca. In campo, però, saranno verosimilmente uno o due i nuovi acquisti dell’estate di Petrachi. Oltre al possibile inserimento di Mancini, Pau Lopez difenderà i pali della Roma nel match contro la Lazio. Il portiere spagnolo sa cosa vuol dire, quella tra Betis e Siviglia è una sfida molto calda e nella capitale potrà vivere ancora quelle sensazioni. Classe ’93, Pau Lopez è determinato e carico: “Pronto per il derby, Daje Roma!”, ha scritto su Instagram.