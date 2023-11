Lazio-Roma, invitati all’Olimpico i ragazzi autistici dell’Atletico Centrale

Sarà una domenica speciale per i ragazzi autistici dell’Asd Club Atletico Centrale che sono stati invitati da Sport e Salute per assistere al match tra Lazio e Roma. “Quella di domenica – spiegano dall’Asd Club Atletico Centrale – per i nostri ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico sarà una straordinaria occasione di crescita. Il grande carico emotivo e sensoriale dell’esperienza allo Stadio Olimpico li aiuterà molto nel loro processo di formazione personale, di inclusione e di sviluppo. È anche per questo che ringraziamo Sport e Salute per l’opportunità non solo di assistere a una di una partita così attesa ed intensa come il derby, ma anche per permettere a questi ragazzi di vivere una domenica che non dimenticheranno!”