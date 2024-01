Lazio-Roma, infortunio per Dybala: fastidio alla coscia sinistra

Apprensione in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia con la Lazio, ha chiamato a sé il medico di squadra lamentando un leggero fastidio. Un'espressione poco convinta dell'ex Juve che non è poi rientrato nel rettangolo di gioco nel secondo tempo. Mourinho, infatti, ha deciso di non rischiare che l'infortunio potesse peggiorare e al suo posto ha inserito il capitano Lorenzo Pellegrini. L'argentino accusa di un fastidio alla coscia sinistra. Ancora uno stop per la Joya che vede il suo derby finire anzi tempo e che mette nei guai il tecnico portoghese in un periodo ricco di impegni. Infortunio che si aggiunge alla lunga lista di stop tra i giallorossi.