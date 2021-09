Lazio-Roma, info biglietti: da domani dalle 16 in vendita i primi tagliandi

La società biancoceleste ha reso note le modalità per acquistare i tagliandi per il derby

Redazione

A partire dalle ore 16:00 di giovedì 16 settembre, gli abbonati Serie A 2019-20 di tutti i settori standard potranno acquistare i biglietti riservati ai tifosi giallorossi in Curva Sud e Distinti Sud. La fase di prelazione terminerà alle ore 14:00 di lunedì 20 settembre. Per esercitare la prelazione (esclusivamente online a questo link) sarà sufficiente inserire il PNR o il numero dell’abbonamento nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Considerata la capienza massima consentita del 50%, non sarà garantita la possibilità di confermare il proprio posto. L’eventuale vendita libera avrà inizio dalle ore 16:00 di lunedì 20 settembre 2021. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente online a questo link. In questa fase potranno essere acquistati fino a un massimo di 4 biglietti a transazione.

PREZZI SETTORI RISERVATI AS ROMA SETTORE INTERO DISTINTI SUD OVEST (15/17) 40 € CURVA SUD (18/19 - 20/21) 40 € DISTINRI SUD EST (22-24) 40 €

I prezzi saranno validi sia in prelazione che per eventuale vendita libera. Le Tribune Monte Mario e Tevere, in accordo di reciprocità tra i due club, saranno gestite direttamente dalla società SS Lazio tramite i canali di vendita dedicati. Non sarà pertanto garantito alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori.

RIDUZIONI

DISABILI SU SEDIA A ROTELLE + ACCOMPAGNATORE - Il ridotto per le persone Disabili su sedia a rotelle con accompagnatore (25€ per il singolo, 50€ per entrambi), sarà acquistabile esclusivamente presso i punti vendita Lazio Style di Parco Leonardo, Via Calderini, Roma Est e Via Propaganda (info e orari su sito ufficiale SS Lazio).

INGRESSO BAMBINI – Su indicazione di SS Lazio, i bambini nati dal 1° gennaio 2017 potranno entrare allo stadio senza biglietto; Per tutti i nati dopo la suddetta data sarà necessario acquistare un biglietto.