Lazio-Roma, il messaggio di Kumbulla ai tifosi: “Senza di voi non sarà il solito derby” – FOTO

Probabilmente non sarà in campo dal primo minuto, ma Marash Kumbulla sarà come al solito in panchina al fianco di Fonseca pronto ad entrare in campo contro la Lazio. Il suo primo derby della Capitale, come ci ha tenuto a ricordare in un post su Instagram che ha pubblicato per caricare ambiente e tifosi in vista della gara contro i biancocelesti: “Primo derby con la maglia giallorossa. Senza il calore del pubblico non sarà come lo avevo immaginato, ma so che troverete comunque il modo di farci sentire il vostro supporto! Siamo pronti!“. La linea a tre che sceglierà Fonseca sarà quella che ha dato più garanzie nelle ultime uscite e quindi quella formata da Mancini, Smalling e Ibanez, che avranno il compito di fermare Immobile e contenere le avanzate di Luis Alberto e Milinkovic.