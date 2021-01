Lazio-Roma, i convocati di Fonseca: ok Smalling, torna Pedro

Chris Smalling è regolarmente nella lista dei convocati per il derby. Il centrale inglese non è al meglio per un problema alla caviglia, ma Paulo Fonseca ha confermato la sua presenza. La novità rispetto all’Inter è il ritorno di Pedro, out dal 23 dicembre per una lesione al flessore. Ecco la lista completa:

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez