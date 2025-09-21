Lazio-Roma, giallorossi scatenati sul web: “Guendouzi piange sempre. Clonate Koné”

La Roma vince il derby grazie alla rete di Pellegrini e si gode una vittoria fondamentale, soprattutto per il morale e l'entusiasmo che porta con sé. Partita combattuta ed equilibrata, decisa da uno degli uomini più attesi da tutta la piazza. Al termine del match i giallorossi sono andati sotto la Curva Sud per festeggiare insieme ai propri tifosi. Tifo e sfottò che sono impazziti sui social al fischio finale, con i romanisti che non hanno perso tempo a celebrare il successo. Tantissimi i commenti e i messaggi nei confronti di Koné, autore di una super partita: "Svuotati le tasche Manu!" e ancora "Clonate Manu Koné, non si vende neanche per 80 milioni". Non sono mancati poi gli attacchi diretti ai biancocelesti con Guendouzi che è stato, come è spesso accaduto, preso di mira con decisione: "Sempre che piangi Guendouzi" oppure "Sei riuscito anche a farti espellere" con tanto di risata. Il francese è stato, infatti, espulso a tempo scaduto per proteste, scatenando i commenti e i messaggi contro di lui. La scena del direttore di gara che estrae il rosso in direzione del centrocampista biancoceleste ha fatto il giro del web e non solo. Il fermo immagine è arrivato anche per le strade di Roma, in particolare in uno schermo di un iPhone 17 nuovo di zecca esposto all'Apple Store di Via del Corso. Un derby che prospetta di continuare nei prossimi giorni sul web e nella Capitale con i romanisti pronti a farsi valere sui cugini laziali.