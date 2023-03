Lazio-Roma, Frattesi sarà in tribuna domenica all’Olimpico

La Roma avrà un tifoso speciale in tribuna domenica al derby. Davide Frattesi, infatti, sfrutterà il fatto di giocare col Sassuolo venerdì prima della sosta e si concederà una giornata all'Olimpico insieme ad alcuni amici, tutti romanisti. Una presenza che magari non farà piacere a tutti. Domenica scorsa, infatti, il centrocampista è stato tra i migliori in campo nella disfatta della squadra di Mou e molti tifosi giallorossi gli hanno "rimproverato" alcuni atteggiamenti sopra le righe. Nelle ultime ore, inoltre, circolano su social e chat diverse foto di un Frattesi giovanissimo abbracciato a Lulic e Klose pochi attimi dopo la vittoria della coppa Italia della Lazio nel famigerato 26 maggio. In realtà si tratterebbe di foto di gruppo visto che Davide all'epoca giocava con le giovanili biancocelesti. Ma il derby è così, non perdona nessuno. Il suo sogno resta quello di vestire di nuovo la maglia della Roma dopo essersi andato vicinissimo in estate. "Saltò tutto per due milioni", ha confidato Frattesi pochi giorni fa. La trattativa potrebbe riprendere a breve anche perché il centrocampista azzurro continua a piacere tanto sia a Mourinho che a Tiago Pinto e visto che si possono sfruttare due agevolazioni: lo sconto del 30% come previsto dall'accordo e l'inserimento di giovani come Bove e Volpato.