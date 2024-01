Lazio-Roma, febbre da derby: la fila online è di oltre un’ora

In vista dei quarti di Coppa Italia i romanisti non hanno perso tempo e si sono già assicurati quanto meno un posto nella coda su internet per comprare i biglietti

Redazione

Per i romanisti sta diventando ormai un’abitudine quella delle interminabili file online per sostenere la propria squadra. L’amore della curva Sud e della totalità dell’Olimpico si è subito manifestato anche oggi, quando i tifosi si sono iscritti alla lista di attesa per avere l’occasione di riservarsi un posto a sedere per l’attesissimo derby di Coppa Italia contro la Lazio. L’elevata richiesta sul sito ha fatto lievitare il tempo di attesa che ha ormai superato i 60 minuti per i tagliandi riservati ai tifosi della Roma, e si tratta solo della prima fase di vendita, quella riservata agli abbonati serie A, che ha preso il via alle 16:00. A seguire, qualora dovessero rimanere ancora dei posti liberi, gli abbonati coppe potranno provare ad accaparrarsi un biglietto dalle 9:00 dell’8 gennaio, mentre la vendita libera inizierà dalle ore 16:00 dello stesso giorno.

Fila online biglietti Lazio-Roma

