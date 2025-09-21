Lazio-Roma, Cataldi fermato dal palo: il centrocampista stava già esultando

È stato un derby al cardiopalma che la Roma ha vinto grazie al gol decisivo di Lorenzo Pellegrini. Un altro 1-0 per Gasperini che raggiunge quota 9 punti in classifica e si rilancia dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Torino. Nel finale la Lazio ha rischiato di trovare il pareggio e l'occasione più nitida è arrivata dai piedi di Danilo Cataldi. Il centrocampista ha lasciato partire un gran destro a giro che sembrava dirigersi verso l’incrocio: convinto che la traiettoria fosse vincente, aveva persino alzato le braccia per esultare e stava correndo in direzione della Curva Nord. Ma la palla, invece, si è stampata sulla parte esterna del palo, gelando l’esultanza sul nascere e facendo tirare un sospiro di sollievo all’Olimpico giallorosso.