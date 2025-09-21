Lazio-Roma, delirio sotto la Sud al fischio finale: festa giallorossa con i tifosi

Un derby sofferto fino all'ultimo per la Roma che alla fine porta a casa i 3 punti. A decidere la sfida è stato il gol ancora una volta di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo. Nel secondo tempo espulsione per Belahyane e Guendouzi a fine partita. Dopo il fischio finale la squadra ha voluto festeggiare la vittoria andando sotto la Curva Sud: Manu Koné con la sua ormai classica bandierina e Gianluca Mancini che ha preso in prestito la bandiera del gruppo Roma.
