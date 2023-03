Lazio-Roma, arbitra Massa. Di Paolo al Var: l’anno scorso Mou lo definì ‘vergognoso’

Lo scorso anno qualche attrito con Mou in occasione di Roma-Napoli: cartellino rosso per lui e per Spalletti

L'AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la 27esima giornata di Serie A. Domenica la Roma affronterà la Lazio nel derby alle ore 18. Il direttore di gara sarà Massa. Il bilancio con i giallorossi è positivo: 10 vittorie , 10 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo segno 'X' è arrivato a San Siro contro il Milan. Lo scorso anno qualche attrito con Mou in occasione di Roma-Napoli: cartellino rosso per lui e per Spalletti. Gli assistenti saranno Alassio e Imperiale. Al var ci sarà Di Paolo. Il tecnico lo attaccò in conferenza stampa dopo la sfida al 'Maradona' dell'anno scorso: " Il signor Di Paolo, per non dire di Di Bello, in alcuni momenti della partita mi hanno fatto vergognare di essere lì".