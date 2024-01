Lazio-Roma, aperta la vendita libera: oltre un’ora di fila

I biglietti, sono da oggi alle 16:00 in vendita anche per chi non dispone di un abbonamento per le Coppe o per il Campionato e i romanisti hanno risposto numerosi

Redazione

Alle 16:00 di oggi, 8 gennaio 2024, è stata aperta la vendita libera dei biglietti per Lazio-Roma. Il derby di Coppa Italia ha attirato già enormi quantità di abbonati per il campionato e per le coppe che hanno risposto presenti, nel momento in cui è stata aperta la vendita in prelazione a loro dedicata. Adesso anche il resto del popolo romanista si è messo in fila, che ha superato l’ora di attesa, sul sito per ottenere un tagliando d’accesso all’Olimpico per la sentitissima partita contro i biancocelesti.

