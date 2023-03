Lazio-Roma, al via la prelazione per gli abbonati: code di un’ora per i biglietti

Lazio-Roma si avvicina. Il derby della capitale andrà in scena domenica 19 marzo alle ore 18:00. Da oggi alle 10 fino alle 18 di martedì 7 marzo sarà possibile acquistare i biglietti per gli Abbonati Curva Sud Centrale (ingr. 18/21) e Curva Sud Laterale (ingr. 15/17). Sul sito vivaticket ci sono già delle file di oltre un'ora per comprare un tagliando. Come riporta asroma.it, ogni abbonato potrà acquistare un biglietto (prezzo 45€) per singola transazione. La scelta del posto e del settore saranno libere: non sarà quindi garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento. Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto: Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale e Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale.