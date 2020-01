Lazio, ripresa a Formello: Luis Alberto e Correa in dubbio per la Roma

La Lazio torna ad allenarsi dopo l’eliminazione di ieri in Coppa Italia per preparare la sfida di domenica contro la Roma. Come riporta lalaziosiamonoi.it, Luis Alberto, non convocato per Napoli, continua il suo programma differenziato. Leggera corsa anche con il pallone, ma resta in dubbio la sua presenza al derby. I biancocelesti poi sperano di poter contare anche su Correa che alla ripresa degli allenamenti ha partecipato soltanto alla fase di riscaldamento con la seduta interrotta dopo pochi minuti.