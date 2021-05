Lazio, Radu: “Dopo il derby non penso che ai tifosi basti vincere le ultime due”

Il difensore biancoceleste ha parlato prima del match contro il Torino

Questa sera all'Olimpico la Lazio scende in campo per l'ultima partita di campionato in casa, sperando di riscattare il derby perso malamente con la Roma. Prima del recupero col Torino, parola a Stefan Radu: "Si deve giocare ogni partita, onoriamo la maglia sia in amichevole che in partite ufficiali - ha detto il romeno a 'Lazio Style Radio' -. Dopo la brutta sconfitta del derby speriamo di vincere queste ultime due partite, anche se sinceramente non credo che basti ai tifosi. Siamo motivati perché vogliamo chiudere il campionato con due vittorie e superare la quota di 70 punti. Il Torino è una squadra che viene a giocarsi la salvezza e sarà una partita molto tosta. Speriamo di vincere".